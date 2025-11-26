造船会社が出資する船の設計会社に海運大手の日本郵船、商船三井、川崎汽船の3社が資本参加することが26日分かった。中国、韓国メーカーに押される日本の造船業の再生に向け海運業界も連携し、次世代運搬船の開発に取り組む。