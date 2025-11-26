ブイチッチ・クロアチア中銀総裁 成長は予想以上に力強く推移している 来年についても健全な成長を見込んでいる インフレも予想よりやや高めだが、わずかな差に過ぎない インフレ予想は依然として適切 金利、当面は良好な状況にあり、できるだけ長くこの状態を維持したい （ドイツ紙BZ）