元サッカー日本代表でＪ１ファジアーノ岡山のＣＢ立田悠悟（２７）が、自身のインスタグラムで女優・松宮なつ（３４）との結婚を発表した。１９１センチの長身ＤＦ・立田はＪリーグでは清水、柏を経て、今季は岡山でプレー。リーグ戦は２６試合で先発した。１９年には日本代表に初選出。コパ・アメリカ第２戦のウルグアイ戦で途中出場し、代表デビューを果たした。松宮はドラマ「３Ｂの恋人」、映画「１０年目の告白」、舞台