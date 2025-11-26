大分県大分市佐賀関の大規模火災で被災した住宅街では未だ、立ち入りが制限されていますが、25日夕方、市が倒壊の危険性が無いと判断した場所については規制を解除しました。 大分市佐賀関 ◆TOS山路謙成記者「規制線の幅が狭められました。火災現場の様子が少しづつ見えてきて、 奥の建物は黒く焼け焦げています」 これにより、規制区域が100メートルほど縮小され、早速、自宅に帰る人も。ただ、自宅が全