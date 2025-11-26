11月24日（月）に放送された『徹子の部屋』には、今年古希を迎えた上沼恵美子が出演し、現在の夫婦関係について赤裸々に語った。【映像】上沼恵美子、夫とのリアルな関係を語る「嫌いじゃない。いることが普通」円満別居の真相姉妹漫才で一世を風靡した後、22歳で最愛の人と結婚した上沼。当初は夫が死んだ時を想像し、「私がこの人をお葬式で送らないといけない…」と枕を涙で濡らしたそう。しかし、約50年の月日が流れ、現在夫と