26日午後、秋田市楢山城南町の市道でクマが目撃されました。付近には城南中学校や牛島小学校があり、警察が注意を呼びかけています。秋田中央警察署の調べによりますと26日午後3時20分ごろ、秋田市楢山城南町の市道にクマ1頭がいるのを、車で通りかかった秋田市の60代の女性が目撃しました。クマの体長は約1メートルだったということです。城南中学校まで約20メートル、牛島小学校までは約400メートルの場所で、