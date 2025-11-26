大阪国際文化芸術プロジェクト「壽 初春歌舞伎特別公演開催記念 映画『国宝』 と『京鹿子娘道成寺』」が、12月17日に大阪松竹座で開催されることが決まった。【写真】映画『国宝』振付・所作指導の中村壱太郎大阪・関西万博を契機に、国内外へ大阪の文化芸術を発信するプロジェクトの一環。2026年1月に大阪松竹座『壽 初春歌舞伎特別公演』では、映画『国宝』で描かれた『二人道成寺』の元となる演目である『京鹿子娘道成寺』