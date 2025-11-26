女優の山本美月（34）が26日、自身のインスタグラムを更新。自宅のカプセルトイの収納の様子を披露した。山本はカプセルトイのコレクターとしても知られており、今年の4月には自宅のコレクションは200個以上にもなっていると明かしていた。この日山本は「よく聞かれるので、私のカプセルトイの収納の話」とし「1、壁に居る子たち」「2、食器棚に居るメルヘンな子たち」「3、アクリルの棚に並ぶスタメンたち(入れ替わり有)」