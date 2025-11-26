冨安健洋が11月26日、自身の公式インスタグラムを更新。トレーニングの様子を公開した。今年２月に右ひざを再手術した冨安は、７月にアーセナルを退団。現在は無所属でリハビリを続けている。 そんな27歳のDFは「Step by step」と綴り、コーンやボールを使い、軽快にトレーニングする様子を収めた動画をアップロード。この投稿に、ファンからは以下のようなコメントが寄せられた。「トミー待ってるぞ！」「必ず戻ってき