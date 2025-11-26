フランクフルトの日本代表MF堂安律が新天地での役割やチャンピオンズリーグについて語った。27歳のレフティは今夏にフライブルクからフランクフルトに移籍。加入当初から定位置を確保しており、ここまでの公式戦16試合で５ゴール・５アシストをマーク。すでにチームの主力を担う存在となっている。そんな堂安が現地11月26日に行なわれるチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第５節・アタランタ戦に向けた記者会見に登壇。今