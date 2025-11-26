鶴岡市によりますと、26日の午後6時10分ごろ、山形県鶴岡市たらのき代地内の庄内こばえちゃラインでクマ1頭が目撃されました。 【写真を見る】道路を横断するクマ目撃鶴岡市たらのき代市が注意呼びかけ（山形） クマは道路を東側から西側へ横断したということです。その後の行方は分かっていません。 クマの体長はおよそ１．５メートルとみられています。 市は注意を呼びかけています。