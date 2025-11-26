タレントの国分太一さん（５１）は２６日、東京都内で記者会見を開き、日本テレビからコンプライアンス違反を理由に番組を降板させられたことについて、「自ら取った行動により、傷つけてしまった当事者の方に心からおわびの気持ちを伝えさせてください」などと謝罪した。６月に「ザ！鉄腕！ＤＡＳＨ！！」の降板が発表されて以降、公の場に姿を見せて発言するのは初めて。国分さんは、日本テレビや番組関係者、ファンなどに向