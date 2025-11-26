※12月5日、東証グロース市場に上場予定のＦＵＮＤＩＮＮＯ [東証Ｇ]は26日、公開価格を発表した。 ●ＦＵＮＤＩＮＮＯ 上場市場：東証グロース市場 上場予定日：12月5日 事業内容：未上場企業エクイティプラットフォーム事業の運営等 公開価格：620円 仮条件：600円～620円 想定発行価格：570円 上場時発行済み株式数：2309万6901株 公募：8万7700株 売り出し：