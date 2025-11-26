マルチモニターを導入しながらも、使い勝手の良いレイアウトを実現している5名のデスクを紹介！ デスク上が窮屈にならないよう工夫している点や、便利なアイテムを教えてもらった。 【RyoTracksさんのデスク】暖色照明とグリーンで黒デスクに彩りをプラス 【マルチモニター構成】MacBook Pro 14インチ（M4 Pro）、iPad Air 13インチ、BenQ SW272U 27インチ 「作業時は、MacBook Proを色表現が正確なBenQのモニターに接続