「ＮＰＢＡＷＡＲＤＳ２０２５ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ」（２６日、グランドプリンスホテル新高輪）楽天の宗山塁内野手が惜しくも新人王を逃した。新人遊撃手としては４４年ぶりとなるベストナインには選出されたが、新人王は３位。ロッテ・西川に及ばなかった。宗山は「取れなかったのは仕方ないですけど、同世代の選手がたくさん出てきて活躍するっていうことがやっぱり自分としてはうれしいことな