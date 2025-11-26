全国で初めて行政主導での赤ちゃんポストや内密出産の運用を目指す大阪の泉佐野市の関係者が慈恵病院を視察しました。慈恵病院を視察したのは泉佐野市の職員や連携を予定している「りんくう総合医療センター」の関係者など約20人です。 ■慈恵病院のスタッフ「ベッドは常にあたためられています。触っていただくとあたたかいと思います」「1年中25℃に設定されています」 泉佐野市はことし5月、親が育てられない子ども