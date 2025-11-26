住宅とアパートが燃えた火災現場＝２６日午後２時４０分ごろ、鎌倉市上町屋（画像の一部を加工しています）２６日午後１時２０分ごろ、鎌倉市上町屋の無職女性（８４）方から出火、木造２階建て住宅が全焼し、隣接する木造２階建てのアパートも焼いた。けが人はなかった。神奈川県警鎌倉署によると、女性は１人暮らしで、出火当時は不在だった。アパートは５世帯５人が入居していたという。