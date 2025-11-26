来季の目標に「優勝」「首位打者」を掲げた横浜ＤｅＮＡの蝦名＝横浜市中区の球団事務所１番打者として大ブレークを果たした２８歳の横浜ＤｅＮＡ・蝦名。「一番重要視していた」と語る出塁率は、１１５試合で堂々の３割５分５厘をマークした。２千万円増の年俸４７００万円を勝ち取り、「１軍で戦える材料をつかんだ。本当に来シーズンが大事。生かすのもつぶすのも自分次第」と表情を引き締めた。８月中旬から「１番・右翼」