地元の人気タレント、ゴリけんさんが26日、一日警察署長として年末年始の事件事故への警戒を呼びかけました。 ■南警察署「あなたを福岡県南警察署の一日警察署長に委嘱します。」この日、ゴリけんさんは福岡県警・南警察署の一日署長の委嘱式に臨みました。■ゴリけんさん「南警察署のサポーターとして、これからも南区の皆さんが犯罪の被害や交通事故に遭わないように、しっかりと呼びかけていきたい。」 ゴリ