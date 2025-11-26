愛情のつもりが逆効果？構いすぎ系のNG行為3選 1.見つめすぎて緊張感を与える 猫にとって「目をじっと見る」ことは敵意とみなされ、緊張感を与える要因となります。 やさしいまなざしで十分気持ちは伝わりますので、凝視することのないようお気をつけください。 目が合ったときには、ゆっくりと「まばたき」をしてアイコンタクトを取るのがおすすめです。 ちなみに、猫から熱い視線を送られるケースもありますが