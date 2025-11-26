「税についての作文」で博多税務署長賞に選ばれた福岡市の中学生が26日、博多税務署の一日税務署長を務めました。博多税務署の一日税務署長に任命されたのは、東福岡自彊館（じきょうかん）中学校の3年生、安部煌（きら）さん（14）です。安部さんは、国税庁などが募集した作文コンクールで「税はとても大事なもの」というテーマの作品を書き、博多税務署長賞を受賞しました。■東福岡自彊館中学3年・安部煌さん「座り