¢¡ÊóÃÎ¿·Ê¹¼Ò¸å±ç½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¥á¥¸¥ã¡¼ºÇ½ªÀï£Ê£Ì£Ð£Ç£Á¥Ä¥¢¡¼Áª¼ê¸¢¥ê¥³¡¼ÇÕ¥×¥í¥¢¥ÞÀï¡Ê£²£¶Æü¡¢µÜºê¡¦µÜºê£Ã£Ã¡á£¶£µ£´£³¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼£·£²¡Ë¥×¥í£²Ç¯ÌÜ¤Ç£²£°ºÐ¤Î¿ûÉö²Ú¡Ê¥Ë¥È¥ê¡Ë¤¬£²£¶Æü¡¢¥×¥í¥¢¥ÞÀï¤ÇºÇ½ªÄ´À°¤·¡¢ÃÏ¸µ¡¦µÜºê¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼½éÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦¡£º£µ¨¤Ï£¹·î¤Î¥ß¥ä¥®¥Æ¥ì¥ÓÇÕ¥À¥ó¥í¥Ã¥×½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç½éÍ¥¾¡¡£¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥é¥ó¥¯£´°Ì¤Ç³®Àû¤·¤¿¡£º£Âç²ñ¤ÏÆü¾Ï³Ø±àÃæ¡¦¹â»þÂå¤Ë¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ç»²²Ã¤·¤Æ