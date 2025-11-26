俳優の本田響矢さんが第54回ベストドレッサー賞発表・授賞式に登場し、受賞の喜びを語りました。 【写真を見る】【 本田響矢 】艶感のある黒スーツ姿でベストドレッサー賞に授賞式に登場「2025年の始まりから自分にとって挑戦」飛躍の1年を振り返る今年で54回目の開催となったベストドレッサー賞は、政治、経済、学術、文化、芸能、スポーツなど各分野で時代をリードする方に贈られてきたアワード。ファッションセンス