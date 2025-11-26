先日、ちーちゃんの体調が急に悪くなり、「もうダメかもしれない」と胸がぎゅっと苦しくなる瞬間がありました。歩けなくなったり、ごはんが食べられなかったり、小さな変化でもシニア期のちーちゃんには大きな不安につながります。 そんな時、たくさんの方々から温かいメッセージや励ましの言葉をいただきました。 「大丈夫だよ」「ゆっくり休んでね」「ちーちゃんがまた笑えますように」 そのひとつひ