元レスリング日本代表の浜口京子（47）が、美容室終わりの“激変”プライベートショットを披露し、反響を呼んでいる。【映像】「美人すぎる」浜口京子のイメチェン姿やプライベートショットInstagramでは、30kgのダンベルを使ってトレーニングに励む様子や、テレビ番組で花火大会に参加した時の浴衣姿など、日常の様子を発信している浜口。4月21日の投稿で美容室に行ったことを報告すると、「北川景子かと思ったよ」「松嶋菜々