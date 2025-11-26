北陸地方はことしは平年並みの冬となりそうです。新潟地方気象台から発表された3か月予報によりますと向こう3か月の平均気温、降水量、降雪量は、ほぼ平年並の見込みです。この冬は東・西日本の太平洋側と沖縄・奄美を中心に低気圧の影響を受けにくい一方で、北日本の日本海側を中心に、低気圧の影響を受ける時期があるでしょう。月別の予想です。＜12月＞ 冬型の気圧配置が長続きせず寒気の影響を受けにくいため、平年に比べ曇り