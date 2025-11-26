きょうの県内は気圧の谷や寒気の影響で時折雨が降りました。雪のシーズンを前に、富山市の「内山邸」では、雪つりの作業が始まりました。富山市宮尾にあるかつての豪農の館、内山邸には、およそ1000本の庭木が植えられていて、きょうは雨が降る中雪つりの作業が進められていました。県内の日中の最高気温は、富山市で14.4度高岡市伏木で14.3度などきのうと同じくらいか低くなりました。あすにかけ天気は回復し、あす日中は晴