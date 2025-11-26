ある子犬の奇跡のワンシーンが反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で1497万回再生を突破し、「また人間を信じてくれるなんて…」「こんなにお顔が変わるんですね」「涙がとまりません」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：用水路に捨てられていた『人間不信の小さな子犬』を保護…涙が止まらない『心を許した瞬間』】 用水路に捨てられていた子犬 Instagramアカウント「pan._.h