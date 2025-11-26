King＆Prince〓橋海人（26）が26日、都内で芳根京子（28）との映画「君の顔では泣けない」（坂下雄一郎監督）公開後御礼舞台あいさつに出席した。21年に出版され話題となった君嶋彼方氏の同名デビュー小説が原作。お互いの心と体が入れ替わったまま15年を過ごす男女のひたむきさと切なさを描く。この日は登壇すると「ポップコーンの匂いがいいですね。ポップコーンを買ってくれたということはわくわくしてくれているということです