柏崎市で自宅にかかってきた電話の話を信じた男性が、現金1100万円や電子マネー2万円分をだましとられる被害がありました。被害にあったのは柏崎市に住む70代の男性です。警察によりますとことし10月2日、男性の自宅に「体調が悪くておたふくになったかもしれない」などとせき込みながら話す男から電話がありました。男性が息子からの電話と思い、息子の名前を言い話し始めたところ、相手は息子を名乗り、「暗号資産の税金の