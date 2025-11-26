Éô²°¤Ë¤¢¤ë²¿¤«¤Ë¶±¤¨¤ÆÏ­²¼¤«¤é·Ù²ü¤·¤Æ´é¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë1É¤¤ÎÂç·¿¸¤¤Î¼Ì¿¿¡£¤½¤Î»ëÀþ¤ÎÀè¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬°Õ³°¤¹¤®¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¡¹¤¬Â³½Ð¤·¡¢¡ÖÂç·¿¸¤¤Ê¤Î¤Ë¾®¿´¼Ô¡×¡Ö¿´¤Î¥µ¥¤¥º´¶¤¬²Ä°¦¤¤¡×¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ïµ­»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç1.9Ëü²ó°Ê¾å¤âÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡§¶¯ÌÌ¤ÎÂç·¿¸¤¤Ë¡Ø¿·¤·¤¤¤ª»®¡Ù¤ò»È¤Ã¤¿·ë²Ì¢ªÊÁ¤¬°ã¤¦¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¸«¤¿ÌÜ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ê¡Ø¤Þ¤µ¤«¤Î¸÷·Ê¡Ù¡Û Âç·¿¸¤¤¬ÉÝ¤¬¤Ã