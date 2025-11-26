黄砂について気象予報士の塚原さんに詳しく伝えてもらいます。■塚原美緒 気象予報士黄砂は「春のやっかいもの」というイメージかと思いますが、黄砂観測日数の月別の平年値を見てみると、やはり３月～５月にかけてが多くなっています。ただ、乾燥や風などの条件がそろえば秋から冬にかけても飛来することがあります。こちらはきょうの広島市内の様子。きのうも黄砂が飛来していて、きょうもわずかに霞んだ様子です