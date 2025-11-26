King＆Prince郄橋海人（26）と女優の芳根京子（28）が26日、都内で映画「君の顔では泣けない」（監督坂下雄一郎）の公開後御礼舞台あいさつに出席した。芳根演じる主人公と、高校1年生の時に中身が入れ替わり、15年間過ごす物語。切ないラストシーンにリピート鑑賞する人が続出している。今回の共演でお互いのすごさを問われると、芳根は「電話をするシーン」をあげ「『もしもし』という郄橋君の声にすごく安心