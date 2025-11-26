11月26日（水）、人気育児雑誌が選ぶ2025年の子育てトレンド「第18回 ペアレンティングアワード」授賞式に、杉浦太陽、peco、バービー、真船佳奈ら受賞者が登壇。表彰式と子育てに関するトークセッションを行った。【動画】杉浦太陽出演「ネコにゃん」猫の赤ちゃん総まとめ著名人の爆笑育児エピソード育児雑誌が集結し、2025年最も話題となった「ヒト」「モノ・サービス」「コト」を表彰する「ペアレンティングアワード」。「ヒト