韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「회（フェ）」の意味は？「회（フェ）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、日本料理です。「회（フェ）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「刺身」でした！「회（フェ）」は、「刺身」を表す韓国語です。日本語由来の