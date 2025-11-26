高市早苗首相と野党代表による初の国会党首討論が2025年11月26日に行われた。参政党の神谷宗幣代表の持ち時間が3分だったことなどから、SNSでは、各党に割り当てられる配分時間の差に「全部一律でいい気がする」などの声が上がった。「3分で何を議論するんだ」の声党首討論は、衆参両院の常任委員会である「国家基本政策委員会」の合同審査会として行われる。衆参いずれかで10人以上の所属議員を持つ野党会派のトップが参加できる