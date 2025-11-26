メ～テレ（名古屋テレビ） 高市総理の台湾有事に関する発言で日中関係が悪化していることを受け、学術団体が早期の関係修復を求める緊急声明を発表しました。 緊急声明を発表したのは、日中関係の研究や交流を行う学者ら約100人が所属する「東海日中関係学会」です。 学会によりますと、11月20日から22日まで中国の武漢で行われる予定だった、日中の37の大学と研究機構による会議が、急きょ中止になりました。 緊急