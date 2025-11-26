「デフリンピック東京大会」（読売新聞社協賛）の閉会式が２６日、東京都渋谷区の東京体育館で行われ、１２日間の熱戦が幕を下ろした。選手や観客、スタッフら会場が一つになって踊り、熱気にあふれた大会の余韻を味わった。（デジタル編集部・反保真優）閉会式には、今大会に参加した７９か国・地域の旗が掲げられ、新型コロナ感染症で療養されていた秋篠宮家の次女佳子さまもブルーのワンピース姿で出席された。オープニン