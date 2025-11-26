マスクもおしゃれに楽しみたい季節に、人気ブランド「MASCODE（マスコード）」からスギ薬局限定カラーが再び登場します。2025年11月から発売中の2色が、12月1日（月）よりうれしい1枚増量版としてラインナップ。顔映りを明るく見せるピンク×ピンクブラウン紐と、上品で柔らかな印象のクリームイエロー×ブラウン紐の2種類がそろい、冬のおしゃれやメイクにもぴったりです。感染症対策をしながら、気分が