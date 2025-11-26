過度の心配性と思っていたら、強迫性障害だった…。そんな実体験を漫画化し、強迫性障害の周知に取り組んでいるのは、漫画家のつくし ゆかさん（@hrm_i0630）。【漫画】「極度の心配性で苦しむ私は、強迫性障害でした！！」自身の体験を描いたコミックエッセイゆかさんは自著『極度の心配性で苦しむ私は、強迫性障害でした！！』(燦燦舎)を通して、強迫性障害の症状だけでなく、当事者が感じるリアルな苦しみも伝えている。中学生