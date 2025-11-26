「精神科の閉鎖病棟」と聞くと、どこか不安や怖さを感じる方は多いでしょう。もつおさんの作品『精神科病棟の青春 あるいは高校時代の特別な1年間について』は実際に精神科入院経験がある作者が、怖くもどこか温かい精神科病棟を描いています。同作はX（旧Twitter）に投稿されると、約8000ものいいねを集めました。【漫画】摂食障害になった女子高生が、精神科病棟で過ごした日々（全編を読む）高校2年生の春、加藤ミモリは摂食障