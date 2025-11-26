本格的な雪のシーズンを前に新潟市で除雪車の出動式が行われました。安全に作業してもらおうと地元の小学生たちがエールを送りました。除雪を担う協力業者や市民団体が顔をそろえた出動式。気象台が11月25日に発表した3か月予報によると北陸地方は気温、降水量、降雪量はほぼ平年並みの見込みですが強い寒気が流れ込んで大雪になる可能性もあります。昨シーズン…「この時間も細かい粉のような雪が強い風によっ