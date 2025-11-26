群馬県高崎市の榛名地域で生産されたナシの重さや品質を競う「ジャンボ梨コンテスト」が高崎市役所で開かれ２キロを超える大物も並びました。 このコンテストは、県内有数のくだものの産地である高崎市榛名地域の特産「ジャンボ梨」を発信しようとＪＡはぐくみはるな梨研究会が毎年開いているものです。 一般的なナシの重さは３００グラムほどですが、ジャンボ梨は、通常より長い期間枝につけたまま大きく育てたものでなかには、