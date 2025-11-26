群馬県内でクマによる被害が続くなか、県議会で２６日に専門家を招いた議員研修会が開かれました。 この研修会は、県内の現状を把握し対策を考えるきっかけにしようと急きょ開かれたもので、県議のほか、関係する県職員が参加しました。講師は、前・県林業試験場長で環境省の鳥獣保護管理プランナーの坂庭浩之さんと群馬野生動物事務所の春山明子代表の２人が務めました。 坂庭さんは、クマやイノシシなど野生動物が増えて