「ABC−MART」は、12月5日（金）から、映画『ズートピア2』の公開を記念したコレクションシューズを、一部店舗および公式オンラインストアで発売する。【写真】リボン×ファーがかわいい！ニックモデルも用意■スペシャルシューズボックス付き今回登場するのは、“いつもの道がちょっと冒険に変わる”をテーマに、『ズートピア2』に登場するジュディとニックをモデルにしたシューズ全2種。いずれも“前に進む力”を持たせ