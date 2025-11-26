群馬県前橋市の小川市長が２５日に退職する意向を示したことを受け、市議会７会派は２６日に開かれた議会運営委員会で２７日に提出予定だった不信任決議案を取り下げ、了承されました。 小川市長は２５日に富田議長に退職願を提出し、２７日付で退職する意向を伝えました。市の職員の既婚男性とラブホテルで面会した問題の責任を取ったとみられます。市長は２５日の夜、自身のエックスに「悩み抜いた末の決断です。一度、市長職を