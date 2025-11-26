¥ê¥è¤ÈÏÃ¤¹¥È¥­¤ÎÉ½¾ð¤Ï¡ÄNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ï27Æü¡¢Âè9½µ¡Ö¥¹¥­¥Ã¥×¡¢¥È¡¢¥¦¥°¥¤¥¹¡£¡×¤ÎÂè44²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¹¾Æ£¥ê¥è(ËÌ¹áÆá)¤ò¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó(¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦)¤«¤é±ó¤¶¤±¤ë¤¿¤á¡¢¾¾Ìî¥È¥­(郄ÀÐ¤¢¤«¤ê)¤Ï¥ê¥è¤ËÉÕ¤­¹ç¤Ã¤Æ³°½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¥ê¥è¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¤Æ¤­¤¿¤Î¤Ï¡¢È¬½Å³À¿À¼Ò¡¢ÎøÀê¤¤¤ÎÃÓ¤À¤Ã¤¿¡£¥Ø¥Ö¥ó¤È¤ÎÎø¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤è¤¦ÎøÀê¤¤¤ËÄ©¤à¥ê¥è¡£¶Ó¿¥Í§°ì(µÈÂôÎ¼)¤«¤éÎø¤¬¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤è¤¦Íê¤Þ