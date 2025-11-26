ことし、創立75年を迎えた県立短大で、物価高の影響を受ける学生たちを応援しようと、75円の朝食が提供されました。 鹿児島市の県立短大です。26日朝、廊下には長蛇の列が… 学生たちの目当ては、75円の朝食です。 物価高が続く学生を支援しようと創立75周年にあわせて企画し、学生の保護者らでつくる「振興会」の援助を受けて75円で提供されました。 メニューは、鮭の塩焼きや卵焼きみそ汁などの6品。来年4月から栄養