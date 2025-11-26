「いい風呂の日」にまつわる話題です。改修工事が行われていた指宿市の「たまて箱温泉」がリニューアルオープンしました。11月26日の「いい風呂の日」にリニューアルオープンしたのは、指宿市の「たまて箱温泉」です。26日、オープニングセレモニーが開かれました。オープンから20年以上経過し老朽化したことから、去年閉館。約1年半かけて改修工事を行っていました。以前まで