25日に震度5弱を観測した阿蘇市では、住宅の門が倒壊し、辺りには、落下した瓦が散乱しています。住人が朝から片付け作業に追われていました。 【写真を見る】阿蘇市は震度5弱地震から一夜倒壊や隆起、断水など 住人男性「ドーンと音がして、びっくりした。外に飛び出たら倒れていた。以前の地震（2016年の熊本地震）では倒れなかった。たぶん揺れの向きだろう」 記者「こちらの道路は10cmほど隆起し、ヒビも入ってい